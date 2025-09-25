Основательницу «Фонда Нануки» опросили в прокуратуре

Телеведущая, основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани была опрошена в прокуратуре на тему деятельности её фонда. Как заявила журналистам сама Жоржолиани, допрашиваемых интересовали конкретные жертвователи:



«Были шаблонные вопросы, были и интересные. Я пришла чтобы еще раз напомнить прокуратуре: все переводы соответствовали нормам, предусмотренным уставом, и тем правам, которые он мне давал – это раз. Во-вторых, вы знаете, что в фонд поступало очень много переводов, начиная от одного лари и заканчивая десятками тысяч лари. Были эмигранты, бизнесмены, банковский сектор и т.д. У меня было очень много жертвователей, но прокуратура из всех выделила только две фамилии — Бачиашвили и Гилаури.



Прокуратуру интересовало, для чего предназначались деньги Бачиашвили и Гилаури (несмотря на то, что там была целевая направленность) и на что они были потрачены. На это я дала ответ и сказала, что в отношении Гилаури сегодня, с моей точки зрения, «Грузинская мечта» может дать больше информации, чем я. Поэтому я посчитала, что этот вопрос был не ко мне, а его следовало задать Гилаури. Хотя публично было известно, почему они перечислили деньги в наш фонд, как и все бизнесмены. Это был очень интересный момент: есть темы, которые они не могут переварить, и одна из них именно эта.



Когда они перевели деньги, об этом все узнали из моего поста в Facebook. Это была, кажется, сумма в десять тысяч лари, если я правильно помню. Я напомнила прокурору, что по этому поводу существует мой статус, и это не было скрыто. Я сама сообщила информацию о том, кто и сколько перечислил», — заявила Нанука Жоржолиани.



