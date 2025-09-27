Мзия Амаглобели: умоляю Европу – не оставляйте нас в руках России

«Из тюремной камеры в Грузии я умоляю Европу – не оставляйте нас в руках России», — под таким заголовком The Guardian публикует статью Мзии Амаглобели, находящейся в заключении основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi.



«Мои коллеги-журналисты ежедневно подвергают свои жизни опасности, но мы отказываемся покориться режиму, который сам представляет угрозу безопасности Европы. Моя камера окрашена в зелёный цвет – тот самый, который мы использовали в редакции. Кровать узкая, но я ещё не свалилась с неё.



Когда я была на свободе, но уже ожидала ареста, я шутя говорила, что тюрьма даст мне время читать. Но здесь, в женской колонии №5 в Рустави, я почти потеряла зрение. Поэтому сейчас, в надвигающейся темноте, я пишу о той тьме, которая медленно охватывает мою страну, Грузию. Последние восемь месяцев – это моя жизнь под репрессивным режимом Грузии, который стремится заставить замолчать журналистов, подавить инакомыслие и сломить наш дух», — пишет Мзия Амаглобели.



Она также обращается к Европе с призывом поддержать гражданское общество и независимые СМИ Грузии.



«Не наказывайте простых граждан отменой безвизового режима. Нацеливайтесь на действительно ответственных: на представителей партии «Грузинская мечта» и их бизнес-сети. Поднимите голос в поддержку людей на улицах, журналистов в тюрьмах и общества, которое отказывается сдаваться.



Поддержка Грузии – это не просто акт солидарности, а прагматичный выбор. Появление ещё одного репрессивного режима в нашем регионе само по себе создаст угрозу безопасности Европы. Покинув Грузию сейчас, вы вознаградите российскую агрессию», — заявляет Мзия Амаглобели.



