Стоимость второго этапа реставрации Болнисского Сиони превышает 1,4 млн лари

27.09.2025 19:37





Стоимость второго этапа реставрации Болнисского Сиони превышает 1,4 млн лари.



Согласно тендеру, объявленному Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии, сметная стоимость второй стадии проекта составляет 1 427 823 лари.



Болнисский Сиони — первое сохранившееся архитектурное сооружение в Грузии, самый первый храм, на стене которого находится самая первая надпись на грузинском языке. Т. е. именно с него начинается история храмовой архитектуры Грузии.



Как известно, в ходе первого этапа в 2021 году была разработана проектная документация на реставрацию-консервацию и благоустройство двора собора и колокольни Болнисского Сиони, на основании которой и были выполнены эти работы.



Теперь в рамках полноценной реставрации культурного памятника планируется замена кровли, пола и всей территории храма, а также устройство электропроводки во внутренних помещениях и др.



Поставщик должен выполнить работы в течение 3 лет с момента заключения договора. Срок подачи заявок на тендер заканчивается 30 сентября.





