Под слоганом - «Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» проходит шествие от площади Героев к парламенту

27.09.2025   22:09


«Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» - под таким слоганом проходит акция-шествие от Мемориала на площади Героев к зданию парламента Грузии.

В шествии принимают участие вынужденные переселенцы.

Кроме того, в шествии принимают участие и те, кто до сих пор участвует в перманентном протесте.

Перед началом шествия участники акции скандировали: «Свободу узникам режима», «Нет русской мечте».


﻿
