Под слоганом - «Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» проходит шествие от площади Героев к парламенту
27.09.2025 22:09
«Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» - под таким слоганом проходит акция-шествие от Мемориала на площади Героев к зданию парламента Грузии.
В шествии принимают участие вынужденные переселенцы.
Кроме того, в шествии принимают участие и те, кто до сих пор участвует в перманентном протесте.
Перед началом шествия участники акции скандировали: «Свободу узникам режима», «Нет русской мечте».
