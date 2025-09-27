Под слоганом - «Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» проходит шествие от площади Героев к парламенту

«Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» - под таким слоганом проходит акция-шествие от Мемориала на площади Героев к зданию парламента Грузии.



В шествии принимают участие вынужденные переселенцы.



Кроме того, в шествии принимают участие и те, кто до сих пор участвует в перманентном протесте.



Перед началом шествия участники акции скандировали: «Свободу узникам режима», «Нет русской мечте».





