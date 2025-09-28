Мераб Двалишвили изъявил желание принять участие в мероприятии UFC, которое состоится в Белом доме

Грузинский чемпион UFC в супер лёгком весе Мераб Двалишвили в интервью Media Scrum заявил, что хочет принять участие в турнире, которое состоится в Белом доме в следующем году.



«Я хочу принять участие в мероприятии, которое состоится в Белом доме в следующем году. Я буду счастлив, потому что знаю, что Илья Топурия, Конор Макгрегор и Джон Джонс также хотят провести там встречу», — сказал Двалишвили.



Идея проведения боёв в Белом доме принадлежит президенту США Дональду Трампу. Он хочет, чтобы мероприятие состоялось 4 июля 2026 года, в честь 250-летия независимости страны.



Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что мероприятие состоится в следующем году и станет одним из крупнейших спортивных событий года.







