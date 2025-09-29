Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
У парламента проходит акция протеста


29.09.2025   21:17


Непрерывный протест у парламента идет уже 306 день.

Собравшиеся у законодательного органа граждане перекрыли автодорогу.

К ним присоединятся участники акции, собравшиеся у бывшего здания Общественного вещателя.

Требования демонстрантов, собравшихся у законодательного органа, остаются неизменными - назначение новых выборов и освобождение задержанных в рамках акций.


