У парламента проходит акция протеста
29.09.2025 21:17
Непрерывный протест у парламента идет уже 306 день.
Собравшиеся у законодательного органа граждане перекрыли автодорогу.
К ним присоединятся участники акции, собравшиеся у бывшего здания Общественного вещателя.
Требования демонстрантов, собравшихся у законодательного органа, остаются неизменными - назначение новых выборов и освобождение задержанных в рамках акций.
