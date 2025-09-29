У парламента проходит акция протеста

Непрерывный протест у парламента идет уже 306 день.



Собравшиеся у законодательного органа граждане перекрыли автодорогу.



К ним присоединятся участники акции, собравшиеся у бывшего здания Общественного вещателя.



Требования демонстрантов, собравшихся у законодательного органа, остаются неизменными - назначение новых выборов и освобождение задержанных в рамках акций.





