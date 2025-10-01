18 стран примут участие в «Детском Евровидении-2025»

01.10.2025 15:29





Европейский вещательный союз (EBU) и Общественный вещатель Грузии (GPB) подтверждают участие 18 стран в «Детском конкурсе песни Евровидение-2025». Конкурс пройдёт в Тбилиси 13 декабря. Информация опубликована на официальном сайте «Детского Евровидения».



Юные исполнители в возрасте от 9 до 14 лет соберутся в грузинской столице, чтобы поделиться своим творчеством и чувством единения с музыкой с миллионами зрителей. В крупнейшем в Европе детском музыкальном шоу примут участие:



RTSH (Албания)



AMPTV (Армения)



Ictimai (Азербайджан)



HRT (Хорватия)



CyBC (Кипр)



France Télévisions (Франция)



Общественный вещатель (Грузия)



TG4 (Ирландия)



Rai (Италия)



PBS (Мальта)



RTCG (Черногория)



AVROTROS (Нидерланды)



MKRTV (Северная Македония)



TVP (Польша)



RTP (Португалия)



SMRTV (Сан-Марино)



RTVE (Испания)



Suspilne (Украина)



Общественный вещатель Грузии также представил дизайн сцены «Детского Евровидения-2025». Сцена вдохновлена ​​культурным наследием Грузии. В её центре находится доли – традиционный грузинский народный ударный инструмент.



Вокруг центральной сцены расположены скульптурные формы, вдохновлённые впечатляющими горными пейзажами страны, крепостями и башнями, украшающими пейзажи Грузии.



«Детское Евровидение-2025» состоится в субботу, 13 декабря, в 20:00 в тбилисском Олимпийском дворце. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Общественный вещатель Грузии, организатор мероприятия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





