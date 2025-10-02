Выставка к 80-летию «Сухишвили» открылась в Тбилиси

02.10.2025 22:20





В музее современного искусства Зураба Церетели со 2 октября по 1 декабря показывают исторические фотографии, афиши выступлений на разных языках и сценические костюмы Грузинского национального балета, пишет Paper Kartuli.



Грузинский национальный балет «Сухишвили» основали в 1945 году Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Оба танцевали с детства и познакомились в Тбилисском театре оперы и балета, где работали до 1937 года. Паре удалось получить разрешение партии на запуск ансамбля, объехавшего с гастролями почти весь СССР и ставшего первым советским творческим коллективом, выехавшим на гастроли за границу. «Видимо, наше упрямство нам помогло… А еще мы были молоды, очень молоды...», — говорила Нино Рамишвили.



Подробнее о самом известном балете Грузии читайте в материалах Paper Kartuli: один из них посвящен истории «Сухишвили», а второй — современности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





