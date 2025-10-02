Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Выставка к 80-летию «Сухишвили» открылась в Тбилиси


02.10.2025   22:20


В музее современного искусства Зураба Церетели со 2 октября по 1 декабря показывают исторические фотографии, афиши выступлений на разных языках и сценические костюмы Грузинского национального балета, пишет Paper Kartuli.

Грузинский национальный балет «Сухишвили» основали в 1945 году Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Оба танцевали с детства и познакомились в Тбилисском театре оперы и балета, где работали до 1937 года. Паре удалось получить разрешение партии на запуск ансамбля, объехавшего с гастролями почти весь СССР и ставшего первым советским творческим коллективом, выехавшим на гастроли за границу. «Видимо, наше упрямство нам помогло… А еще мы были молоды, очень молоды...», — говорила Нино Рамишвили.

Подробнее о самом известном балете Грузии читайте в материалах Paper Kartuli: один из них посвящен истории «Сухишвили», а второй — современности.


