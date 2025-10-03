|
|
|
«Сборная — это не место, куда нужно приезжать, чтобы увидеться с друзьями», — Саньоль
03.10.2025 17:36
Главный тренер футбольной сборной Грузии Вилли Саньоли прокомментировал кандидатов в сборную и рассказал о Георгии Гагуа.
Как известно, Вилли Саньоль вызвал Гагуа в сборную на июньские международные матчи.
«Я слежу за всеми потенциальными кандидатами в сборную. Например, мы дали шанс Гагуа, но я не увидел, что он готов играть за сборную.
Каждый игрок должен показать мне, что он готов носить футболку сборной Грузии и чувствует за это ответственность. Сборная — это не место, куда нужно приезжать, чтобы увидеться с друзьями», — сказал Саньоль.
Георгий Гагуа выступает за словацкий клуб «Дунайска-Стреда».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна