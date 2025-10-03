«Сборная — это не место, куда нужно приезжать, чтобы увидеться с друзьями», — Саньоль

03.10.2025 17:36





Главный тренер футбольной сборной Грузии Вилли Саньоли прокомментировал кандидатов в сборную и рассказал о Георгии Гагуа.



Как известно, Вилли Саньоль вызвал Гагуа в сборную на июньские международные матчи.



«Я слежу за всеми потенциальными кандидатами в сборную. Например, мы дали шанс Гагуа, но я не увидел, что он готов играть за сборную.



Каждый игрок должен показать мне, что он готов носить футболку сборной Грузии и чувствует за это ответственность. Сборная — это не место, куда нужно приезжать, чтобы увидеться с друзьями», — сказал Саньоль.



Георгий Гагуа выступает за словацкий клуб «Дунайска-Стреда».





