«Сборная — это не место, куда нужно приезжать, чтобы увидеться с друзьями», — Саньоль


03.10.2025   17:36


Главный тренер футбольной сборной Грузии Вилли Саньоли прокомментировал кандидатов в сборную и рассказал о Георгии Гагуа.

Как известно, Вилли Саньоль вызвал Гагуа в сборную на июньские международные матчи.

«Я слежу за всеми потенциальными кандидатами в сборную. Например, мы дали шанс Гагуа, но я не увидел, что он готов играть за сборную.

Каждый игрок должен показать мне, что он готов носить футболку сборной Грузии и чувствует за это ответственность. Сборная — это не место, куда нужно приезжать, чтобы увидеться с друзьями», — сказал Саньоль.

Георгий Гагуа выступает за словацкий клуб «Дунайска-Стреда».


