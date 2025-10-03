|
Грузия будет представлена на Межконтинентальном кубке по дрифтингу в Риге
03.10.2025 21:40
С 3 по 5 октября опытный грузинский гонщик Мевлуд Меладзе будет представлять Грузию на Межконтинентальном кубке по дрифтингу на легендарной трассе «Бикерниеку» в Риге.
Межконтинентальный кубок по дрифтингу — официальное мероприятие Международной автомобильной федерации (FIA), где соберутся лучшие гонщики мира.
Одна из важнейших фигур в грузинском автоспорте — Мевлуд Меладзе — хорошо знаком грузинским болельщикам. Его имя связано с развитием и популяризацией профессионального автоспорта в Грузии.
Четырнадцатикратный чемпион Грузии и победитель десятков международных этапов — вот неполный список его достижений. В последние годы Мевлуд направил всю свою энергию на дрифтинг — одну из самых зрелищных дисциплин автоспорта.
Любопытно, что Мевлуд Меладзе начал заниматься дрифтом в возрасте 42 лет. Именно тогда, когда Международная автомобильная федерация начала признавать дрифт как вид спорта, и одержал победу в самой первой гонке, чему способствовали его собственные силы и вера в то, что для человека нет ничего невозможного.
