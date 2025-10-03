Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Двое пострадавших в результате нападения у Метехского моста доставлены в больницу


03.10.2025   22:54


Игорь Нармания, пострадавший в результате нападения у Метехского моста, доставлен в больницу. У него повреждение в области головы.

По информации активистов, пострадал еще один человек, 15-летний подросток, с которым расправились неизвестные. Бригада скорой помощи также доставила его в больницу.

Противостояние началось, когда студенты и активисты готовились выступить с совместным заявлением по поводу анонсированной завтра акции.

По словам очевидцев, неизвестные напали на молодых людей и жестоко расправились.


