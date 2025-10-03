Двое пострадавших в результате нападения у Метехского моста доставлены в больницу

Игорь Нармания, пострадавший в результате нападения у Метехского моста, доставлен в больницу. У него повреждение в области головы.



По информации активистов, пострадал еще один человек, 15-летний подросток, с которым расправились неизвестные. Бригада скорой помощи также доставила его в больницу.



Противостояние началось, когда студенты и активисты готовились выступить с совместным заявлением по поводу анонсированной завтра акции.



По словам очевидцев, неизвестные напали на молодых людей и жестоко расправились.





