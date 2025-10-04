Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
04.10.2025   16:15


Активисты публикуют номера адвокатов, которые в ближайшие дни будут готовы оказать юридическую помощь.

Просят записать эти контакты и обращаться по ним, если помощь понадобится вам или кому-то другому:

1. Гуджа Авсанджанишвили- 577037164
2. Лаша Цуцкиридзе - 599821144
3. Гиорги Чхеидзе - 591916040
4. Нино Ломинадзе - 593 33 03 02

5. Общая горячая линия неправительственных организаций (по уголовным/административным делам) — 577 070 563

6. Горячая линия команды Эки Беселия — 558 700 727

Список будет обновляться в течение дня.


