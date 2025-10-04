Активисты публикуют номера адвокатов, которые в ближайшие дни будут готовы оказать юридическую помощь

Активисты публикуют номера адвокатов, которые в ближайшие дни будут готовы оказать юридическую помощь.



Просят записать эти контакты и обращаться по ним, если помощь понадобится вам или кому-то другому:



1. Гуджа Авсанджанишвили- 577037164

2. Лаша Цуцкиридзе - 599821144

3. Гиорги Чхеидзе - 591916040

4. Нино Ломинадзе - 593 33 03 02



5. Общая горячая линия неправительственных организаций (по уголовным/административным делам) — 577 070 563



6. Горячая линия команды Эки Беселия — 558 700 727



Список будет обновляться в течение дня.





