Активисты публикуют номера адвокатов, которые в ближайшие дни будут готовы оказать юридическую помощь
04.10.2025 16:15
Просят записать эти контакты и обращаться по ним, если помощь понадобится вам или кому-то другому:
1. Гуджа Авсанджанишвили- 577037164
2. Лаша Цуцкиридзе - 599821144
3. Гиорги Чхеидзе - 591916040
4. Нино Ломинадзе - 593 33 03 02
5. Общая горячая линия неправительственных организаций (по уголовным/административным делам) — 577 070 563
6. Горячая линия команды Эки Беселия — 558 700 727
Список будет обновляться в течение дня.
