В Тбилиси проходит студенческий протестный марш

04.10.2025 16:57





В Тбилиси стартовал студенческий протестный марш от первого корпуса Тбилисского государственного университета в направлении Площади Свободы. Участники марша полностью перекрыли проспект Меликишвили.



Они держат плакаты с надписями: «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!».



«Наше послание в том, что мы не уступим Грузию русскому Бидзине Иванишвили и Кобахидзе. Мы хотим, чтобы наше будущее было свободным и независимым. Грузия не будет разделена, и Бидзина Иванишвили не сможет загнать молодое поколение в свои оковы», — сказал один из участников марша.





