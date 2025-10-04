Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси проходит студенческий протестный марш


04.10.2025   16:57


В Тбилиси стартовал студенческий протестный марш от первого корпуса Тбилисского государственного университета в направлении Площади Свободы. Участники марша полностью перекрыли проспект Меликишвили.

Они держат плакаты с надписями: «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!».

«Наше послание в том, что мы не уступим Грузию русскому Бидзине Иванишвили и Кобахидзе. Мы хотим, чтобы наше будущее было свободным и независимым. Грузия не будет разделена, и Бидзина Иванишвили не сможет загнать молодое поколение в свои оковы», — сказал один из участников марша.


