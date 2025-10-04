Участники протестной акции собираются в центре Тбилиси, организаторы сообщили о планах

04.10.2025 17:53





В центре Тбилиси граждане собираются на протестную акцию параллельно голосованию на муниципальных выборах.



У здания сакребуло на площади Свободы установили сцену. Проспект Руставели и прилегающие улицы перекрыты. К этой локации проводят шествия разные группы, решившие присоединиться к протесту, – студенты, чрезвычайно вернувшиеся в Грузию эмигранты, байкеры.



Протестующие держат грузинские флаги, плакаты с антиправительственными слоганами и фото политзаключенных — активистов, политиков и журналистов, которые оказались в тюрьмах после начала протестов в стране в конце прошлого года. Периодически толпа скандирует «революция».



Жители регионов Грузии организованными колоннами автомобилей также прибыли в Тбилиси для участия.



Основатель платформы «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе, который выступает главным организатором акции, сообщил, что со сцены на митинге зачитают декларацию. обравшиеся должны будут поддержать это обращение и, таким образом, еще раз заявить, что не признают легитимность правительства «Грузинской мечты».



«С этого момента власть будет в руках народа. Будем вместе, бороться до конца, мы победим, победа неизбежна», — заявил Бурчуладзе журналистам.



Он также представил оргкомитет митинга. Помимо самого Бурчуладзе, в него вошли лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава, генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе – бывший руководитель миссии Грузии в Афганистане, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии.



«Мы – те люди, которые организуем эту [акцию], именно от нас исходят эти дальнейшие шаги, и все должны этому следовать – это приведт нас к победе», — заявил Бурчуладзе.



К митингу готовятся и силы полиции. С утра во дворе парламента расположили спецназ. Журналисты сообщали о проблемах со связью в правительственном квартале. На площади Свободы заметили эвакуаторы автомобилей. Спецтехники МВД там нет.



Ведомство ранее распространило заявление с призывом к митингующим не выходить за рамки закона. В противном случае ведомство обещает принять в отношении нарушителей меры.



Вместе с Бурчуладзе организаторами акции выступают восемь оппозиционных партий, которые бойкотирую выборы. Они считают их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации «Грузинской мечты».



Некоторые оппозиционеры позиционировали акцию как «мирное свержение власти» и «мирную революцию». Другие называли главной целью то, чтобы как можно больше избирателей проигнорировали выборы. Однако юридического порога явки в Грузии нет, и местные выборы состоятся при любом уровне участия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





