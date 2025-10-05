Мераб Двалишвили защитил свой чемпионский пояс UFC

05.10.2025





На турнире UFC 320 Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил Кори Сэндхагена, защитив свой чемпионский пояс в суперлёгком весе.



Это была третья защита пояса подряд в карьере грузинского чемпиона, и всё это он сделал за один календарный год.



Напомним, что до «Сэндмена» соперниками «Машины» в чемпионских боях были Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов. Что касается боя с Сэндхагеном, 34-летний чемпион не изменил своей тактике и провёл бой в привычном для себя стиле. Он доминировал на протяжении всего поединка, как и в других поединках.





