Грузинский кантри-музыкант победил на Техасском международном фестивале


06.10.2025   12:37


Грузинский кантри-музыкант Шота Адамашвили из Болниси (город в Квемо Картли) победил на Техасском фестивале кантри-музыки, сообщает «Радио Свобода».

Адамашвили одержал первенство в двух номинациях Техасской международной премии кантри-музыки — «Традиционный кантри-исполнитель года» и «Оригинальная песня года».

Любовь к кантри у Шоты Адамашвили возникла благодаря американскому фильму «Электрический всадник» (с Робертом Рэдфордом в главной роли), где он услышал много кантри-песен.

Шота увлекается этим стилем музыки около 15-ти лет.

В 2011 году исполнитель выступал в грузинском проекте «Ничиэри» («Талантливый»).

Ранее певец делился своим увлечением с прохожими в подземном переходе.


