Грузинский кантри-музыкант победил на Техасском международном фестивале
06.10.2025 12:37
Грузинский кантри-музыкант Шота Адамашвили из Болниси (город в Квемо Картли) победил на Техасском фестивале кантри-музыки, сообщает «Радио Свобода».
Адамашвили одержал первенство в двух номинациях Техасской международной премии кантри-музыки — «Традиционный кантри-исполнитель года» и «Оригинальная песня года».
Любовь к кантри у Шоты Адамашвили возникла благодаря американскому фильму «Электрический всадник» (с Робертом Рэдфордом в главной роли), где он услышал много кантри-песен.
Шота увлекается этим стилем музыки около 15-ти лет.
В 2011 году исполнитель выступал в грузинском проекте «Ничиэри» («Талантливый»).
Ранее певец делился своим увлечением с прохожими в подземном переходе.
Источник:
