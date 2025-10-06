Грузинский кантри-музыкант победил на Техасском международном фестивале

Грузинский кантри-музыкант Шота Адамашвили из Болниси (город в Квемо Картли) победил на Техасском фестивале кантри-музыки, сообщает «Радио Свобода».



Адамашвили одержал первенство в двух номинациях Техасской международной премии кантри-музыки — «Традиционный кантри-исполнитель года» и «Оригинальная песня года».



Любовь к кантри у Шоты Адамашвили возникла благодаря американскому фильму «Электрический всадник» (с Робертом Рэдфордом в главной роли), где он услышал много кантри-песен.



Шота увлекается этим стилем музыки около 15-ти лет.



В 2011 году исполнитель выступал в грузинском проекте «Ничиэри» («Талантливый»).



Ранее певец делился своим увлечением с прохожими в подземном переходе.



