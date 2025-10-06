Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ходе беспорядков в день выборов травмы разной степени тяжести получили до 60 человек


06.10.2025   14:50


В ходе событий, разворачивавшихся в Тбилиси в эту субботу, травмы разной степени тяжести получили до 60 человек.

Госпитализация потребовалась шестерым демонстрантам. В больницы также доставили 21 сотрудника полиции.

Состояние одного из правоохранителей оценивалось как тяжелое, но уже 5 октября врачи сообщили о нормализации. Он остается в клинике. Медики сказали, что у него очаговая черепно-мозговая травма, а в частности — кровоизлияние, линейный и оскольчатый перелом правой височной кости.

4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы. По данным ЦИК, во всех муниципалитетах победила правящая партия «Грузинская мечта».

В Тбилиси в 16:00 начался митинг. Примерно в 19:00 оппозиционер Муртаз Зоделава сказал, что «начинает действовать мужская сила», и призвал демонстрантов взять в свои руки ключи от резиденции президента. Те пошли на штурм здания и смогли прорваться во двор резиденции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна