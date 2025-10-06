В ходе беспорядков в день выборов травмы разной степени тяжести получили до 60 человек

06.10.2025 14:50





В ходе событий, разворачивавшихся в Тбилиси в эту субботу, травмы разной степени тяжести получили до 60 человек.



Госпитализация потребовалась шестерым демонстрантам. В больницы также доставили 21 сотрудника полиции.



Состояние одного из правоохранителей оценивалось как тяжелое, но уже 5 октября врачи сообщили о нормализации. Он остается в клинике. Медики сказали, что у него очаговая черепно-мозговая травма, а в частности — кровоизлияние, линейный и оскольчатый перелом правой височной кости.



4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы. По данным ЦИК, во всех муниципалитетах победила правящая партия «Грузинская мечта».



В Тбилиси в 16:00 начался митинг. Примерно в 19:00 оппозиционер Муртаз Зоделава сказал, что «начинает действовать мужская сила», и призвал демонстрантов взять в свои руки ключи от резиденции президента. Те пошли на штурм здания и смогли прорваться во двор резиденции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





