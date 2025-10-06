В Батуми бездомные заняли государственное здание

06.10.2025 17:42





Около 20 человек, утверждающих, что они бездомные, захватили старое здание на улице Метаксас в Батуми, принадлежащее государству.



«Мы вошли вчера утром, под рассвет», — рассказала Шорена Концелидзе. — «Сегодня пришла полиция и сказала: если не уйдёте добровольно, вас выведут силой. Мы требуем внимания — нам некуда идти. Здесь нет ни света, ни воды, но другого выхода у нас нет. Мы много раз обращались к государству, но никто не обратил на нас внимания».



Возле здания №10 дежурила полиция. Сотрудники заявили, что войти внутрь нельзя — строение аварийное и опасное для жизни.



Двухэтажный дом принадлежит Аджарии и был передан Батумскому государственному университету в пользование.



«Муниципальный совет уже утвердил программу помощи бездомным, и мэрия начнёт её реализацию... До 31 декабря эти люди должны зарегистрироваться в базе данных бездомных, после чего решится, какую помощь они получат. Часть из них — экомигранты, им поможет Министерство здравоохранения, часть зарегистрирована вообще в Гуриа», — заявил после встречи с бездомными депутат нелегитимного Верховного совета Аджарии Рамаз Джинчарадзе.



На вопрос, о какой именно программе идёт речь, если правительство «Грузинской мечты» до сих пор не предложило бездомным реальных решений, Джинчарадзе ответить не смог и сослался на мэрию. По его словам, часть людей может получить жильё из муниципального «жилищного фонда».



Какие критерии нужно выполнить, чтобы получить жильё — для женщин, пострадавших от насилия, одиноких матерей, людей с инвалидностью или социально незащищённых граждан — пока неизвестно.



Бездомные годами требуют внимания властей и проводят акции протеста, но никаких программ для этой категории граждан до сих пор не создано.



Шорена Концелидзе — мать-одиночка. В 2024 году, перед выборами, она вместе с другими бездомными поселилась в заброшенном здании, принадлежавшем Грузинской железной дороге, недалеко от аграрного рынка.



«Мы прожили там несколько месяцев, но не было света, и я вынуждена была уйти. Сейчас не могу платить за аренду. Несколько семей до сих пор живут в том здании. Дом на Метаксас принадлежит Аджарии — здесь хотя бы можно провести электричество. Джинчарадзе пообещал помощь по тысяче лари, но мы не верим. Это разовая подачка, и всё», — говорит Концелидзе.



Правительство «Грузинской мечты» долгие годы игнорировало проблему бездомных. В критический момент, в 2022 году, партия использовала социально незащищённых граждан в предвыборной схеме: жителей «Города мечты» массово зарегистрировали в Батуми и пообещали квартиры в обмен на поддержку на выборах.



2 апреля 2022 года именно «Город мечты» решил исход промежуточных выборов — после смерти оппозиционного депутата Нугзара Футкарадзе (обстоятельства до сих пор не расследованы) партия власти получила большинство в городском совете.



Тогда председателем совета стал Рамаз Джинчарадзе, бывший замминистра здравоохранения, курировавший вопросы переселенцев и экомигрантов. Сегодня он — депутат нелегитимного Верховного совета Аджарии и тот самый чиновник, которого власти направили встречаться с бездомными





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





