Архимандрит Дороте Курашвили публикует открытое письмо к цивилизованному миру

06.10.2025 23:19





Архимандрит Грузинской православной церкви Дороте Курашвили, поддерживающий проевропейские мирные акции, проходящие в Грузии, публикует открытое письмо в Facebook к цивилизованному миру, странам Европы и США:



"Я, как священник и духовный наставник народа, не могу спокойно смотреть на угнетение и мучения родного народа, поэтому обращаюсь с просьбой к культурному человечеству, государствам, стоящим на страже демократии.



Моя родина Грузия веками испытывает острую деспотию и невыносимые притеснения со стороны России. Российское государство постоянно считает себя нашим господином, для него не имеет никакого значения, считает ли нас мировое сообщество независимым государством. Несмотря на то, что Грузия является независимым государством, Россия считает нас своей собственностью и не жалеет ни пропаганды, ни пуль для нашего подчинения, доказательством чего являются конфликты в Абхазии и Самачабло (т.н. Южной Осетии) и российско-грузинская война 2008 года.



Наше правительство, поддерживаемое Россией и фактически представляющее её интересы в Грузии, постоянно убеждает грузинский народ и мировое сообщество, что защищает государственность и суверенитет Грузии от внешних сил, но беда в том, что внешними силами считает культурный цивилизованный мир – Европу, Евросоюз и США.



Вы, друзья нашей страны, объявлены врагами грузинским правительством, а исторически и фактически ненавидящая, угнетающая и неотступная враг Грузии Россия считается другом.



Демократия уничтожена, выборы, право и правосудие разрушены, а созданная система «правосудия» не имеет ничего общего со справедливостью.



«Хотя они стараются убедить всех, внутри и за пределами страны, что освободили и осчастливили народ Грузии, но насколько счастлив этот народ, лучше всех знаю я, его духовный отец и на сегодняшний день единственный настоящий наставник, в руках которого находятся исходящие из сердца этого народа нити и который непосредственно слышит его стоны и плач» – Католикос-Патриарх Амвроси Хелаиа.



Россия руками «Грузинской мечты» ведет грузинский народ к физическому, культурному и духовному уничтожению.



Народ стонет, нация стенает, у нации отнимают землю, политую кровью и потом предков. Большая часть народа обнищала, но любой протест народа оказывается бесплодным. Протест непрерывно продолжается, но многократно беспощадно подавлялся кровью, молодежи выкалывали глаза, травили газом, топтали ногами. В тюрьме находятся несправедливо наказанные молодые люди, журналисты, политические лидеры. Мой народ продолжает борьбу. Протест не утихает.



В таких условиях я считаю своим долгом сказать для всеобщего сведения культурного человечества: я, как представитель церкви, не рассматриваю различные формы политической жизни, но не могу не желать освобождения моего народа от российской агрессии и чрезмерного угнетения и несправедливости со стороны властей, в чем вы, бескорыстные друзья нашей страны, можете нам очень помочь.



Прошу вас, будьте добры и помогите нам всеми возможными для вас средствами, чтобы Грузия освободилась от российской агрессии и вернулась к демократическому развитию.



Молящийся за вас и всех справедливых людей, архимандрит Дороте Курашвили».





