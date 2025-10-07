НПО MDF: посольство Китая финансирует программу телеканала «Объектив»

НПО «Фонд развития медиа» (MDF) сообщает, что посольство Китая финансирует трансляцию медиа союза «Объектив» с тех пор, как закон запретил вещателям получать финансирование «иностранной силы».



Неправительственная организация утверждает это на основании данных на информационно-аналитическом портале Комиссии по регулированию коммуникаций. Становится ясно, что во втором квартале 2025 года телекомпания «Объектив» получила 12 500 лари от посольства КНР и 18 480 лари от владельца канала Ираклия Циликишвили — в качестве пожертвования.



В категории «финансирование свыше 7 000 лари» телекомпания вдоль графы «размещение программы» указала посольство Китая, а в категории «источники финансирования» — «коммерческая реклама».



НПО напоминает, что на основании поправки к закону «О телерадиовещании» с 1 апреля 2025 года вещателям запрещено получать финансирование от иностранных государств, за исключением коммерческой рекламы, телемагазинов, спонсорства и размещения продукта (товаров/услуг) в программе.



Согласно этим поправкам, «иностранной силе» запрещается приобретать услуги вещателя и/или прямое или косвенное финансирование и/или софинансирование подготовки и/или трансляции программ.



В связи с тем, что данные посольства Китая представлены на сайте регулятора в двух разных категориях (размещение программы и коммерческой рекламы), исседователи MDF связались с медиа союзом «Объектив», чтобы подтвердить информацию о том, какие именно услуги оплатило посольство Китая.



Председатель правления «Объектив» Ираклий Циликишвили заявил, что при финансовой поддержке посольства Китая во 2-м квартале 2025 года в эфир вышло несколько передач программы «Китайская панорама». Записи цикла передач «Китайская панорама» доступны на Youtube-канале медиа союза.



В период с 1 января по 30 сентября 2025 года была подготовлена в общей сложности 21 программа, в том числе в период с 1 апреля по 30 июня — 6 записей, отмечено в исселедовании НПО.



Хронометраж программы — около 50 минут, записывается в студийном формате с ведущим и гостем на фоне флага КНР.



В программе экономика и политика Китая, а также роль КНР в мировых событиях представлена в позитивном ключе.



MDF отмечает, что по данным информационно-аналитического портала Комиссии по коммуникациям, посольство Китая впервые появилось в источниках финансирования медиахолдинга Georgian times в 2023 году.



Во втором квартале 2024 года посольство Китая разместило рекламу на сумму 15 630 лари, а в 4-м квартале того же года — на 12 000 лари в «Объектив».



Между тем неправительственная организация отмечает, что в первом квартале 2025 года портал Комиссии по коммуникациям не указывает источником финансирования медиа союза «Объектив» посольство Китая, но есть интересная деталь — программы, датированные этим периодом, загружены на Youtube-канал вещателя.



НПО подчеркивает, что после принятия законодательства, ограничивающего иностранное финансирование, которое было направлено против НПО и СМИ и вызвало резкую критику со стороны ЕС и местных НПО, в базе данных Комиссии по коммуникациям во втором квартале 2025 года фигурирует только финансирование (перевод средств) от посольства КНР медиа союзу «Объектив».



«Согласно решениям, опубликованным на сайте Комиссии по коммуникациям, с 1 июня 2025 года регулятор рассмотрел два дела, связанных с деятельностью «Объектив», но ни одно из них не было связано с размещением программ, финансируемых из-за рубежа», — заключили в MDF.



