Суд оставил в заключении жителя Тбилиси, напавшего на патрульного полицейского с ножом

08.10.2025 10:35





Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения 34-летнему Малхазу Гигуашвили, напавшему с ножом на патрульного полицейского во время проверки.



Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Защиты просила об освобождении Гигуашвили под залог до окончания следствия.



По данным прокуратуры, 5 октября на проспекте Кетеван Дедопали он тяжело ранил полицейского, находящегося при исполнении. Обвинение считает, что Гигуашвили намеревался убить его, но не смог привести в исполнение свой замысел, поскольку ему оказали сопротивление.



Нападение произошло в прямом эфире – Гигуашвили вел трансляцию в Facebook. Полицейские остановили его за нарушение правил обгона, но заметили в салоне машины два ножа. Экипаж отпустил мужчину – тот настаивал, что оружие является подарком отца, но совсем скоро вновь потребовал от него остановиться. Водитель не подчинялся. Остановить его удалось только после вызова подкрепления. Когда один из сотрудников силой начал выводить Гигуашвили из машины, тот ударил его ножом в горло.



На заседании Гигуашвили заявил, что не считает себя виновным. Он требовал отвода назначенного казенного адвоката, заявляя, что желает защищать себя сам.



Судья в ответ разъяснила, что это невозможно, а обвиняемому по требованию следствия назначена психиатрическая экспертиза.



Некоторое время назад в соцсетях Гигуашвили писал, что принудительно был помещен в психиатрическую больницу.



По информации грузинской службы Радио Свобода, 2 и 3 октября Гигуашвили появился на антиправительственной акции на Руставели, вступив в словесную перепалку с митингующими. Сами демонстранты рассказали, что у него был нож. Они говорят, что уведомили полицию, а те попросили его покинуть территорию. На странице Гигуашвили в Facebook есть публикации, которые подтверждают этот факт.



Гигуашвили предъявлено обвинение в покушении на убийство сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.





