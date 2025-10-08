Илия Второй: Церковь должна противостоять опасностям ИИ, укрепляя христианские ценности

Каталикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй указал на особую роль Церкви на фоне опасностей, сопряженных с искусственным интеллектом. Об этом говорится в обращении главы ГПЦ к участникам Второй международной научной конференции журнала «Теология» в Салониках.



«Наряду с добром, искусственный интеллект таит в себе и большую опасность, которая способна столкнуть мир в пропасть и сделать его жертвой ранее невиданных тяжких грехов. Общество чувствует это и уже пытается создать защитные механизмы; однако вопрос в том, насколько ему удастся предпринять правильные шаги, насколько эффективными окажутся эти действия?», – говорится в письме, которое приводит Патриархия Грузии.



Илия Второй считает, что в этих условиях Церковь должна «укреплять христианские ценности с помощью современных технологий», «помогая людям различать добро и зло в информационно перенасыщенной среде, чтобы они не отклонялись от духовного пути и не становились рабами только материальных ценностей, прагматизма и эгоизма».



