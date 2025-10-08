Суд избрал заключение нескольким задержанным в ходе событий 4 октября в Тбилиси

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Давида Стуруа, Або Навериани, Евы Шашиашвили и Торнике Мчедлишвили, задержанных по обвинению в участии в групповом насилии и попытке захвата стратегических и/или особо важных объектов в ходе событий 4 октября в Тбилиси.



Суд удовлетворил требование прокуратуры, когда как защита ходатайствовала об освобождении задержанных под залог в размере по 6000 лари за каждого. Ни один из задержанных не виновным себя не признаёт.



6 октября по тем же статьям были арестованы 13 человек, судебные разбирательства по их делам состоятся в городском суде в течение дня. Срок наказания по инкриминируемым обвинением статьям составляет от 6 до 9 лет лишения свободы.







