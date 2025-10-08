Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Захватившие в Батуми государственное здание бездомные покинули его


08.10.2025   20:59


Сегодня в Батуми граждане, заявляющие, что они бездомные, покинули старое здание на улице Метаксас, принадлежащее государству.

По их словам, они выполнили требование полиции, поскольку за четыре дня власти так и не обратили на них внимания.

В здании, куда утром 5 октября вселились около 20 бездомных, нет условий для проживания — отсутствуют свет и вода.

6 октября к ним пришёл депутат Верховного совета Аджарии Рамаз Джинчарадзе, который заявил, что с 2026 года мэрия Батуми сможет предоставлять жильё бездомным, однако до этого им необходимо пройти регистрацию.

В мэрии Батуми не смогли подтвердить существование подобной программы, в рамках которой социально уязвимые бездомные могли бы получить квартиры из так называемого жилищного фонда мэрии.


