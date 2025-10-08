|
Захватившие в Батуми государственное здание бездомные покинули его
08.10.2025 20:59
Сегодня в Батуми граждане, заявляющие, что они бездомные, покинули старое здание на улице Метаксас, принадлежащее государству.
По их словам, они выполнили требование полиции, поскольку за четыре дня власти так и не обратили на них внимания.
В здании, куда утром 5 октября вселились около 20 бездомных, нет условий для проживания — отсутствуют свет и вода.
6 октября к ним пришёл депутат Верховного совета Аджарии Рамаз Джинчарадзе, который заявил, что с 2026 года мэрия Батуми сможет предоставлять жильё бездомным, однако до этого им необходимо пройти регистрацию.
В мэрии Батуми не смогли подтвердить существование подобной программы, в рамках которой социально уязвимые бездомные могли бы получить квартиры из так называемого жилищного фонда мэрии.
