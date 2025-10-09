|
В Грузии усомнились, что найденная турецкими археологами гробница принадлежит царю Ашоту I
09.10.2025 10:28
Национальное агентство культурного наследия Грузии усомнилось в том, что обнаруженная турецкими археологами гробница действительно принадлежит царю Ашоту I Куропалату.
«Учитывая, что в гробнице не обнаружено никаких останков и надписей, грузинские исследователи полагают, что открытие требует дополнительных исследований и анализов для подтверждения принадлежности гробницы», – говорится в заявлении ведомства.
По данным агентства, Грузия направила на место раскопок своих экспертов во главе с профессором и известным археологом Вахтангом Джапаридзе. Они уже ознакомились с ходом археологических работ.
«Агентство приветствует усилия турецких коллег по научному изучению крепости Артануджи, которая в прошлом была политическим центром Тао-Кларджети», – подчеркнули в ведомстве.
Правивший в первой половине IX века Ашот I Куропалат считается основателем царства Тао-Кларджети – колыбели средневекового грузинского государства и важнейшего центра развития картвельской культуры.
Могила царя считалась утерянной почти тысячу лет. Гробница, вероятно принадлежащая правителю, была обнаружена турецкими археологами под руинами церкви Святых Петра и Павла на территории древней столицы Тао-Кларджети, города-крепости Артануджи в провинции Артвин.
Турецкие исследователи заявили, что, хотя человеческих останков в склепе не найдено, ее положение идеально соответствует описаниям в грузинской хронике XI века «Картлис цховреба».
