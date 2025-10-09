Врач Натиа Харати утверждает, что её уволили из Батумской республиканской больницы по политическим мотивам

Одна из лидеров движения “Tavisuplebis Moedani”, врач Натиа Харати, заявила, что её уволили из Батумской республиканской больницы по политическим мотивам, сообщает Batumelebi.



По словам Натиа Харати, директор больницы прямо сказал ей, что это решение связано с её постами в Facebook.



«Несколько месяцев я работала без заключённого договора… 30 сентября мне прислали договор, срок действия которого истёк 17 сентября. Оказалось, что договор оформили на три месяца с испытательным сроком. Я сказала, что если срок договора уже истёк, об этом нужно было сообщить, и я бы не готовила новые медицинские заключения. Мне сказали: «Поговорите с директором».



Директор в своём кабинете сказал: «Коллеги о вас хорошего мнения, мне удивительно, почему министерство дало вам отказ, но потом я посмотрел ваши посты в Facebook и понял, почему был отказ. Я думаю совершенно противоположное вашим политическим взглядам…»



Я больше ничего не сказала. Я ответила, что в демократической стране каждый имеет право на своё мнение. Он согласился и отметил при этом: «Но зачем это афишировать?» — рассказала Натиа Харати изданию Batumelebi.



Руководство Батумской республиканской больницы подтвердило Batumelebi, что политические взгляды обсуждались с врачом в «личной беседе», однако, по их словам, это не связано с прекращением трудовых отношений.



Каха Агаманашвили, исполняющий обязанности директора Батумской республиканской больницы: "Из Министерства здравоохранения мы не получали согласия [на оформление нового договора с Харати]… Все кадровые решения обязательно согласуются с министерством".

Также Агаманашвили добавил: "Каждый свободен в своих политических взглядах. Личная беседа с Натиа не имела отношения к её назначению или увольнению".





