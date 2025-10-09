Грузинские актеры снялись в фильме продюсера «Игры престолов»

09.10.2025 19:47





Константин Роинишвили и Лаша Окрешидзе сыграли вместе со звездой «Ангелов Чарли» Эллой Балинска в боевике режиссёра Хьюго Кейзера «The Occupant». В русскоязычной версии картина называется «На высоте страха».



Фильм снимался в Грузии, а продюсерами выступили Мартин Махони («Игра престолов»), Блэр Уорд («Ученик»), Джей Тейлор («Честный вор»), а также грузины Владимир Качарава, Ладо Чихрадзе и Лаша Халваши.



Премьера фильма уже состоялась в Лондоне. Фильм также вышел в прокат фильм в Великобритании и США 7 августа. А в ноябре его покажут в кинотеатрах Нидерландов. Жанр фильма — фантастика, триллер, драма, детектив. Слоган: «Когда тишина становится громче».



По сюжету фильма, чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдалённой урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолёт терпит крушение.



Эбби остаётся одна среди лесов, скал и снегов. Её единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти её.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





