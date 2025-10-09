ЕСПЧ начал рассмотрение по существу дела «Мтивлишвили против Грузии» - СМИ

По сообщению издания «Saqartvelos Ambebi»," в отношении все« Страсбургский суд начал рассмотрение по существу дела «Мтивлишвили против Грузии» четырех статей Европейской конвенции, которые журналист оспорил.



Мтивлишвили обвиняет правительство Грузии в нарушении статей 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 18 Конвенции.



Редактор «Saqartvelos Ambebi» / «Mtisambebi» Гела Мтивлишвили был задержан полицией 23 января 2024 года в Тбилиси, на улице Кекелидзе, куда он прибыл для освещения фактов насилия со стороны полиции в отношении демонстрантов и журналистов во время выселения семьи Хатиашвили.



Мтивлишвили был задержан сразу по прибытии на улицу Кекелидзе по распоряжению заместителя начальника Главного управления Ваке-Сабурталинского района Департамента полиции Тбилиси Рамаза Татарашвили.



"После задержания сотрудники МВД в полицейской машине физически напали на журналиста и душили его. Они пытались отобрать у него телефон, с помощью которого Гела Мтивлишвили успел заснять факт своего незаконного задержания. На видеозаписи видно, что когда полицейские с применением силы задерживали Мтивлишвили, он трижды повторил им, что он журналист, и предупредил, чтобы они воздерживались от воспрепятствования его профессиональной деятельности.



Журналист находился в полицейском участке 6 часов, после чего был освобожден под подписку о невыезде.



Протокол об административном правонарушении в отношении него был составлен полицией через 2 дня после задержания, и журналист был обвинен в неповиновении законным требованиям полиции.



В действительности журналист не вмешивался в деятельность полицейских и не имел с ними никакой коммуникации. Он сохранял дистанцию в несколько метров от полицейских и снимал процесс задержания одного из участников акции, во время которого и был задержан.



Приглашенный адвокатами журналиста свидетель подтвердил суду, что у Мтивлишвили вообще не было контакта с полицейскими.



Судья Щербаков, известный предвзятыми, выгодными для властей решениями против журналистов и гражданских активистов, признал Мтивлишвили виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 2000₾.

Журналист обжаловал решение в апелляционном суде, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений".



Как отмечается в материале, Мтивлишвили связывает свое незаконное задержание и агрессию со стороны полицейских с вербальными нападками на него и подстрекательскими заявлениями первых лиц власти – Шалвы Папуашвили и Иракли Кобахидзе, после публикации журналистского расследования о трагедии в Шови. Именно поэтому он оспаривает нарушение статьи 18 Конвенции и заявляет, что лишение его свободы имело скрытую цель.



Журналист обратился в ЕСПЧ с жалобой в августе 2024 года. Юридическую помощь ему оказывает Центр социальной справедливости.





