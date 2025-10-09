Медиаменеджер Мзия Амаглобели удостоена премии «Герой свободы прессы 2025 года»

09.10.2025 22:46





Основательница и медиаменеджер изданий Batumelebi/Netgazeti, находящаяся в незаконном заключении Мзия Амаглобели, вместе с ещё шестью журналистами была удостоена премии «Герой свободы прессы 2025 года» (World Press Freedom Hero), сообщает Netgazeti.



Премия учреждена Международным институтом прессы IPI-IMS.



«Семь выдающихся журналистов из Грузии, США, сектора Газа, Перу, Гонконга, Украины и Эфиопии были названы героями свободы прессы IPI-IMS 2025 года за проявленную исключительную смелость и стойкость в борьбе за свободные СМИ.



Многие из них сталкивались с тюремным заключением, репрессиями и беспощадными попытками заставить замолчать их работу, но они продолжали готовить репортажи с выдающейся выносливостью и преданностью журналистике.



Двое из награждённых, обе женщины, погибли, передавая новости из зон военных действий для всего мира. Эта премия отдаёт дань уважения их наследию.



Ещё двое награждённых в настоящее время находятся в тюрьме на фоне репрессий против свободы прессы и выражения мнений», — говорится в пресс-релизе IPI-IMS, распространённом Batumelebi.





Также Международный институт прессы приводит слова Мзии Амаглобели, которые она направила из женской колонии Рустави.



«Для меня быть среди обладателей престижной премии «Герой свободы прессы» — это одновременно честь и ответственность. Эта награда касается не только меня; она признаёт борьбу многих журналистов в Грузии, которые, несмотря на огромное давление, смело защищают правду… Эта премия напоминает, что наши жертвы не невидимы и что международное сообщество нас поддерживает.

Главное, это источник вдохновения для каждого из нас продолжать защищать свободу прессы, потому что этим мы также защищаем саму демократию», — пишет Мзия Амаглобели.



Награды представителям победивших журналистов будут вручены в Вене 24 октября на Всемирном конгрессе, посвящённом 75-й годовщине организации.





