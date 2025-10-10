Врач Георгий Чахунашвили доставлен в изолятор ЗАГЭС - адвокат

10.10.2025 11:22





Задержанный врач, академик, 71-летний Георгий Чахунашвили доставлен в изолятор временного содержания ЗАГЭС.



Как заявил агентству «Интерпрессньюс» его адвокат Мариам Джикия, Чахунашвили чувствует себя бодро. Что касается того, что конкретно ему вменяют до сих пор неизвестно.



«Врача Георгия Чахунашвили я посетила в 3 часа ночи, до этого, в течение 2-3 часов меня к нему не пускали, несмотря на то, что мне было известно, где он находится. Нам ограничивали право на присутствие при любом следственном действии, его доставили в изолятор ЗАГЭС. Господи Георгий чувствует себя бодро. Наверное, вы видели распространенные видеокадры, снятые у его дома, там находилось до 100 полицейских, был проведен обыск, однако до сих пор основания его задержания неизвестны, он ничего не подписывал. Вопросы, которые ему были заданы в Тбилисском департаменте полиции, касались процессов на улице, а также его мотивации прихода на проевропейские акции. В любом случае, обвинение пока не предъявлено, но он его ожидает, так как объявлен сезон охоты, каждый день кого-то задерживают, соответственно, обвинение будет предъявлено и ему», - заявила Джикия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





