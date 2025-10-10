Глава НЦКЗ выступил в поддержку задержанного педиатра Георгия Чахунашвили

10.10.2025 12:31





Нельзя в такой форме иметь отношения с населением и медицинским обществом, это еще больше заведет в тупик, - об этом в социальной сети Фейсбук пишет бывший руководитель Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, чем поддержал задержанного врача Георгия Чахунашвили.



«Моя солидарность и поддержка Георгию Чахунашвили и членам его семьи. Прошу тех, кто принимает решения, воздержаться от большей эскалации и найти выход из тупика, он всегда есть», - пишет Гамкрелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





