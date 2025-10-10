Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава НЦКЗ выступил в поддержку задержанного педиатра Георгия Чахунашвили


10.10.2025   12:31


Нельзя в такой форме иметь отношения с населением и медицинским обществом, это еще больше заведет в тупик, - об этом в социальной сети Фейсбук пишет бывший руководитель Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, чем поддержал задержанного врача Георгия Чахунашвили.

«Моя солидарность и поддержка Георгию Чахунашвили и членам его семьи. Прошу тех, кто принимает решения, воздержаться от большей эскалации и найти выход из тупика, он всегда есть», - пишет Гамкрелидзе.


