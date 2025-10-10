|
Трансферная стоимость трёх игроков сборной Грузии выросла
10.10.2025 13:43
Согласно последним данным Transfermarkt, трансферная стоимость трёх игроков сборной Грузии снова выросла. Речь идёт о Георгии Микаутадзе, Георгии Кочорашвили и Луке Лочошвили.
В частности, по данным Transfermarkt, трансферная стоимость Георгия Микаутадзе выросла с 22 миллионов евро до 30 миллионов евро, Георгия Кочорашвили — с 5 миллионов евро до 6 миллионов евро, а Луки Лочошвили — с 500 000 евро до 1,5 миллиона евро.
Представляем вашему вниманию 10 самых дорогих грузинских футболистов, согласно данным Transfermarkt, на сегодняшний день:
Хвича Кварацхелия — 90 миллионов евро;
Георгий Мамардашвили — 30 миллионов евро;
Георгий Микаутадзе – 30 миллионов евро;
Зурико Давиташвили – 10 миллионов евро;
Отар Китеишвили – 6 миллионов евро;
Георгий Кочорашвили – 6 миллионов евро;
Саба Гогличидзе – 6 миллионов евро;
Саба Лобжанидзе – 4 миллиона евро;
Ираклий Азаров — 4 миллиона евро
Георгий Гочолеишвили – 2,5 миллиона евро.
