Суд приговорил к содержанию под стражей еще 7 человек, задержанных по делу о событиях 4 октября

10.10.2025 16:48





В качестве меры пресечения в отношении 7 лиц – Мамуки Лабучидзе, Константина Кокая, Владимира Гвелесиани, Ники Гвенцадзе, Гуриела Кардава, Зуры Чавчанидзе и Кобы Эпиташвили, обвиняемых в попытке группового захвата объекта стратегического и особого назначения, а также участии в насилии, совершенном группой лиц, избрано содержание под стражей.



Государственное обвинение выступало с ходатайством об избрании в отношении последних самой строгой меры пресечения - заключения.



Прокурор Тамар Бежуашвили настаивала на том, что существует риск совершения обвиняемыми повторного преступления, бегства и уничтожения улик. Сторона защиты с указанной позицией не согласилась.



Адвокаты требовали оставить их подзащитных без избрания меры пресечения, или в качестве альтернативы суда определить уплату залога в размере 5-7 тысяч лари, что не было учтено судом.





