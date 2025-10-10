Врачи собираются на акцию в поддержку задержанного педиатра Георгия Чахунашвили

Врачи в Тбилиси собираются на акцию в поддержку известного педиатра и кардиоревматолога Георгия Чахунашвили, задержанного по делу о беспорядках на антиправительственной акции в день муниципальных выборов 4 октября.



Митинг состоится у здания парламента в 20:00. Коллеги заявляют, что 71-летнего профессора преследуют за гражданскую позицию, не совпадающую с линией властей, и подчеркивают, что он не совершал никаких противоправных действий.



Пока официально не уточняется, в чем именно обвиняют Чахунашвили. МВД Грузии опубликовало кадры, на которых видно, как он находится во дворе президентской резиденции в момент, когда часть демонстрантов пыталась прорваться внутрь.



Десятки коллег, студентов и бывших пациентов уже публично выразили поддержку врачу. Несколько известных медиков заявили о готовности поручиться за него.



В клинике Цицишвили, крупнейшей детской больнице Тбилиси, где Чахунашвили работал долгие годы, назвали его задержание «неожиданным». В заявлении медучреждения говорится:



«Господин Георгий пользуется огромным авторитетом в медицинских кругах, и его вклад в развитие педиатрии и детской кардиоревматологии в стране неоценим. Он также пользуется благосклонностью и огромной любовью тех многочисленных пациентов, о здоровье которых господин Георгий самоотверженно заботился на протяжении всей своей карьеры».



По делу о событиях 4 октября, которые власти расценивают как попытку госпереворота, задержаны 46 человек. Следствие ведется по статьям о призывах к свержению власти, захвате объектов особого значения, участии в групповом насилии и уничтожении имущества.





