Вилли Саньоль рассказал о предстоящем матче против Испании

10.10.2025 20:58





Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль рассказал на пресс-конференции о предстоящем матче со сборной Испании в отборочном этапе чемпионата мира.



«В команде очень хорошая атмосфера. Погода последние два дня была плохой, но это нам не мешает.



Что касается Хвичи Кварацхелия, я лично общался с руководством «Пари Сен-Жермен». Он не играл в последних двух матчах, и это решение было полностью оправданным. В целом, я доволен его физической формой. Будет ли он в основном составе или нет? Травмы — обычное дело в современном футболе, поэтому окончательное решение мы примем после подтверждения врачей.



Как футбольный болельщик, я хочу, чтобы Ламин Ямаль поскорее вернулся на поле. Мне нравится, когда играют сильные игроки — так лучше для футбола.



В сборной Испании много травмированных игроков, но когда играешь против команды такого уровня, об этом стоит думать меньше – у них на каждой позиции есть несколько игроков топ-класса», – заявил Вилли Саньоль.



Матч между сборными Испании и Грузии начнётся 11 октября в 22:45 по тбилисскому времени, а прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на Первом канале.







