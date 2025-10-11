Врач Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания

Врач Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания.



Он был освобожден из изолятора после внесения залога.



Накануне Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Георгия Чахунашвили, задержанного в связи с событиями 4 октября, залог в размере 20 000 лари.



Полиция задержала врача Георгия Чахунашвили два дня назад.





