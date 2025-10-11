Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Врач Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания


11.10.2025   10:26


Врач Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания.

Он был освобожден из изолятора после внесения залога.

Накануне Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Георгия Чахунашвили, задержанного в связи с событиями 4 октября, залог в размере 20 000 лари.

Полиция задержала врача Георгия Чахунашвили два дня назад.


