Врач Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания
11.10.2025 10:26
Врач Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания.
Он был освобожден из изолятора после внесения залога.
Накануне Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Георгия Чахунашвили, задержанного в связи с событиями 4 октября, залог в размере 20 000 лари.
Полиция задержала врача Георгия Чахунашвили два дня назад.
