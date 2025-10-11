Отборочный этап чемпионата мира по футболу - Грузия сыграет с Испанией

11.10.2025 10:29





Сборная Грузии по футболу проведёт третий матч группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Испании. Игра состоится в городе Эльче. Матч начнётся в 22:45, прямую трансляцию обеспечат Первый канал Грузии и Первый канал — спорт.



Сборные Грузии и Испании встречались восемь раз. В 2016 году сборная Грузии одержала победу над одним из грандов мирового футбола — в товарищеском матче в Мадриде сборная Грузии выиграла благодаря голу Торнике Окриашвили.



Последний матч между Испанией и Грузией состоялся в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





