Поражение в Испании и в ожидании матча в Турции

За всю историю существования национальной сборной Грузии наша команда провела с Испанией 7 официальных матч и все проиграла: часть игр уступила с минимальным счетом в равной борьбе, другую часть – с крупным счетом . Первая игра наших сборных состоялась 11 сентября 2012 года в Тбилиси. На стадионе «Динамо-Арена» имени легендарного грузинского футболиста Бориса Пайчадзе ( 1915-1990) сборная Грузии( главным тренером тогда был Темур Кецбая) на равных провела матч отборочного турнира ЧМ 2014 года с Испанией, блестяще сыграл в тот день наш голкипер Георгий Лория. В самом конце матча ( на 86-ой минуте) гостям удалось забить гол в наши ворота- 1:0 выиграла Испания. В ответной игре в Испании (15.10.2013) ) Грузия проиграла со счетом 0:2.



Несостоявшаяся сенсация в Тбилиси



28 марта 2021 года наша сборная ( с февраля 2021 года по сегодняшний день главным тренером сборной Грузии является француз Вилли Саньоль -вице-чемпион мира 2006 года) могла на том же стадионе в Тбилиси сенсационно завершить встречу с Испанией в Тбилиси. В матче отборочного турнира ЧЕ 2024 после первого тайма мы выигрывали со счетом 1:0, гол-красавец в ворота гостей на 44-ой минуте забил Хвича Кварацхелия, умело использовав пас Отара Китеишвили. Во втором тайме, на 56-ой минуте , ошибкой защитников нашей команды и их несогласованными действиями с голкипером Г. Лория воспользовался Ферран Торрес-1:1. Все полагали , что игра завершится вничью 1:1, но на последней минуте матча Дани Ольмо забил провел второй гол в наши ворота: Г. Лория, не раз выручавший нашу сборную в этом и предыдущих играх, на этот раз не удержал мяч в руках-а мог. 2:1 победили испанцы.



Ответная встреча в Испании ( 05.09. 2021) завершилась поражением Грузии со счетом 0:4.



Разгром в Тбилиси и утешительная победа в пригороде Мадрида



Еще более крупное , можно сказать сокрушительное , поражение Грузия потерпела 8 сентября 2023 года. В матче отборочного турнира ЧЕ 2024 в присутствии более 50 тысяч зрителей на вышеназванном стадионе-красавце в Тбилиси проиграла Испании со счетом 1:7. Ворота сборной Грузии защищал молодой, но талантливый и классный вратарь Георгий Мамардашвили. В ряде эпизодов он спас нашу команду, в нескольких случаях Мамардашвили допустил ошибки, но его игру нельзя считать причиной такого разгромного поражения. В тот день наша сборная сыграла слабо во всех компонентах. Через пару недель после этого Вилли Саньоль публично признал , что до и во время матча с Испанией он как главный тренер допустил тактические и другие ошибки. Но от такого признания нам не было легче. Здесь же следует отметить, что и в ряде встреч с другими национальными сборными В. Саньоль допустил тактические ошибки, ошибки с подбором игроков и в заменах, в результате ряд важных игр периода 2023 -2025 годов мы либо проиграли либо сыграли вничью . Из-за этого Саньоль подвергся критике со стороны части моих коллег и многих поклонников сборной Грузии, но он остался на посту .



В том же, 2023 году, в ответной игре в Испании ( 19.11.2023) Грузия с более скромным счетом проиграла Испании-1:3. И наконец, 30 июня 2024 года на ЧЕ в Германии сборная Грузии со счетом 1:4 проиграла Испании матч 1/ 8 финала. В начале игры в результате активных действий Отара Какабадзе и Хвичи Кварацхелия нам удалось отрыть счет благодаря автоголу испанцев. Соперник в первом тайме сумел сравнять счет, во втором тайме Хвича почти с центра поля мог забить гол- но мастерски отправленный им мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Затем испанцы забили нам три гола. Таким образом, в 7 официальных встречах с 2012 по 2024 годы Грузия проиграла Испании все семь матчей.



Но в качестве утешения у нас в активе победа над Испанией в товарищеском матче. 7 июня 2016 года сборная Грузии в Хетафе ( пригород Мадрида) сумела победить Испанию –гол хозяевам забил Торнике Окриашвили. Но это был товарищеский матч.Главным тренером нашей сборной тогда был словацкий специалист Владимир Вайсс.



Игра в Эльче



И Саньоль, и футболисты, и болельщики понимали, что главный для нас матч пройдет 14 октября в Измите –игра с Турцией, которой мы 4 сентября дома неожиданно проиграли со счетом 2:3. Следующий домашний матч ( 7 сентября) Грузия крупно выиграла у Болгарии ( 3:0) и сохранила шансы на занятие второго места в группе, что даст возможность продолжить борьбу за попадание на ЧМ 2026. Турция в свою очередь 7 сентября дома разгромно проиграла Испании 0:6, а 11 октября в гостях уверенно победила Болгарию 6:1.



В общем в Эльче испанцы весь матч владели подавляющим преимуществом,они могли выграть с крупным счетом, но в конце матче на табло был скромный для такой игры результат -2:0. В этом огромная заслуга голкипера сборной Грузии и «Ливерпуля» Георгия Мамардашвили: он минимум 4 раза спас нашу команду от верного гола, а один раз отразил пенальти, пробитый Ф. Торресом(на 30 –ой минуте). Голы в наши ворота забили Пино ( 24 минута) и Ойярсабаль ( 64 минуте). А сборная Грузии отсиживалась в обороне, в атакующей линии ничего у команды не получилось.



Комментарии Саньолья и Гогличидзе



После игры В. Саньоль выразил удовлетворение по поводу того, что нескольким игрокам сборной Грузии, у которых в «активе» были по одной желтой карточке, удалось избежать нового предупреждения, что вынудило бы их пропустить рещающий матч с Турцией. Он сказал, что «14 октября сборная Грузии должна показать другую, более активную игру для того, чтобы добиться успеха с Турцией».



В свою очередь защитник нашей сборной и итальянского клуба «Удинезе» Саба Гогличидзе после матча в Эльче заявил журналистам, что «необходимо показать лучшую игру последних лет для того, чтобы победить в гостях Турцию».

Сможет ли сборная Грузии добиться победы в выездном матче с Турцией и продолжит борьбу за завоевание в группе отборочного турнира второго места, позволяющее выйти в следующий этап борьбы за выход на ЧМ 2026? Ответ на этот вопрос мы получим в ночь с 14 на 15 октября.



Мнения специалистов и поклонников по этому поводу разные. Одна часть надеется на это и верит в такое развитие событий и полагает , что после возможной победы в Турции Грузия с особым энтузиазмом проведет ноябрьские матчи с Испанией (в Тбилиси ) и Болгарией(в Софии). Другая часть поклонников и специалистов ( их не менее половины ) полагает, что на данном этапе сборная Грузии не в состоянии добиться задачи выхода из группы и участия в следующем раунде борьбы за попадание на ЧМ . Они считают, что В. Саньоль уже исчерпал свои возможности как главный тренер сборной Грузии и в социальных сетях активно предлагают Федерации фтбола Грузии (ФФГ) подумать о смене тренера, полагая, что необходимы как новый наставник национальной команды, так и обновление состава футболистов сборной, особенно в линии обороны.



Фото- В. Саньоль и Г. Мамардашвили за сутки до матча в Эльче ( ФФГ)

