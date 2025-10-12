Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Обвиняемая в связи с событиями 4 октября Ия Дарахвелидзе покинула изолятор


12.10.2025   10:53


Обвиняемая в связи с событиями 4 октября Ия Дарахвелидзе покинула изолятор.

Она была освобождена под залог в размере 10 000 лари.

Как рассказала Дарахвелидзе журналистам после освобождения, она ожидала, что ее арестуют.

«Меня поддерживали друзья, люди. Я слышала, что они думают обо мне, что волнуются. Я точно знаю, что это утешает и политзаключённых, что из-за них мы стоим на улице и боремся. Я ожидала, что меня арестуют и я надолго отправлюсь в тюрьму», - сказал Дарахвелидзе.


