|
|
|
Обвиняемая в связи с событиями 4 октября Ия Дарахвелидзе покинула изолятор
12.10.2025 10:53
Обвиняемая в связи с событиями 4 октября Ия Дарахвелидзе покинула изолятор.
Она была освобождена под залог в размере 10 000 лари.
Как рассказала Дарахвелидзе журналистам после освобождения, она ожидала, что ее арестуют.
«Меня поддерживали друзья, люди. Я слышала, что они думают обо мне, что волнуются. Я точно знаю, что это утешает и политзаключённых, что из-за них мы стоим на улице и боремся. Я ожидала, что меня арестуют и я надолго отправлюсь в тюрьму», - сказал Дарахвелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна