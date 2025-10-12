Обвиняемая в связи с событиями 4 октября Ия Дарахвелидзе покинула изолятор

12.10.2025 10:53





Обвиняемая в связи с событиями 4 октября Ия Дарахвелидзе покинула изолятор.



Она была освобождена под залог в размере 10 000 лари.



Как рассказала Дарахвелидзе журналистам после освобождения, она ожидала, что ее арестуют.



«Меня поддерживали друзья, люди. Я слышала, что они думают обо мне, что волнуются. Я точно знаю, что это утешает и политзаключённых, что из-за них мы стоим на улице и боремся. Я ожидала, что меня арестуют и я надолго отправлюсь в тюрьму», - сказал Дарахвелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





