Осужденная Аннастасия Зиновкина обратилась к Католикосу-Патриарху Илии II

12.10.2025 20:41





Аннастасия Зиновкина, заключённая женской колонии №5 в Рустави, опубликовала открытое письмо к Патриарху всея Грузии Илии II, в котором рассказала о тяжёлых условиях содержания и нарушении элементарных санитарных прав.



«Открытое письмо Патриарху.

Меня зовут Аннастасия Зиновкина, я нахожусь в женском исправительном учреждении №5 в городе Рустави. Сегодня 19 сентября 2025 года, пятница.



В последний раз я и другие женщины, находящиеся здесь, могли принять горячий душ 14 сентября — пять дней назад.



Два 15-минутных душа в неделю — это недостаточно для сохранения женского здоровья. Но из-за постоянных отключений воды, поломки бойлеров и других проблем, даже эти два раза в неделю часто становятся невозможными.



В тюрьме одновременно содержится большое количество женщин.

Прошу вас учесть, что девятимесячное пребывание в предварительном заключении без доступа к горячей воде наносит серьёзный вред здоровью женщин. Молодые девушки, в том числе те, кого потом признают невиновными, за это время получают необратимые проблемы со здоровьем и, к сожалению, в будущем не могут стать матерями.



Таким образом, заключение женщин в Грузии — это не просто лишение свободы. Это убийство тех детей, которые могли бы родиться, если бы этих женщин не лишали свободы», — написала Зиновкина.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





