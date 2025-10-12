Фитнес-клуб ReformerFitness vs Народный защитник Грузии

На батумский фитнес-клуб ReformerFitness похоже пожаловались Омбудсмену Грузии, судя по всему, их обвиняют в дискриминаций клиентов.



В ответ на разбирательство клуб опубликовал открытое письмо в котором еще раз заявил, что:

— не обслуживает граждан России, если они не подписывают письменное подтверждение, что уважают суверенитет Грузии и Украины.

— не обслуживает сотрудников грузинской полицейской системы, об этом ранее делал публичное заявление.



Омбудсмен, судя по всему, расценил такие действия как дискриминацию, но Reformerfitness отказывается признавать это нарушением, ссылаясь на право частного бизнеса выбирать клиентов.



Кроме того, директор клуба посоветовал Омбусдмену с такой же оперативностью и усердием защищать права граждан Грузии перед системой.



"Решили ответить Народному защитнику Грузии на ваше письмо №25/7686 публично, а не по электронной почте, указанной в уведомлении. Вы можете сообщить об этом автору жалобы.



Мы, как частный бизнес и владелец, имеем право выбирать гостей по разным критериям, так же как потребитель имеет право выбирать поставщика товаров и услуг в соответствии со своими вкусами и критериями. С первого дня вторжения России в Украину мы публично заявили, что не будем обслуживать граждан страны-оккупанта, посещающих нашу страну, если они письменно не подтвердят уважение к нашему суверенитету и суверенитету Украины. Вы можете увидеть это по ссылкам на наших социальных платформах.



Дополнительно сообщаем, что мы также не обслуживаем сотрудников полицейской системы Грузии, и причину этого и публичное заявление вы также можете увидеть по прилагаемым ссылкам. Нет закона и силы, которые заставили бы нас обслуживать нежелательных гостей или не обслуживать желаемых клиентов (как мы это делали во время пандемии). Нам совершенно неинтересно, называете ли вы это дискриминацией, сегрегацией или стигмой. Похоже, установленный вами срок тоже истек, но нам это тоже неинтересно.

Советуем вам так же оперативно и усердно защищать права граждан Грузии перед системой.

С уважением, Гиорги Путкарадзе"



Команда батумского фитнес-клуба "Reformer-Fitness" впервые прогремела на всю страну, когда объявила о начале открытого, публичного неповиновения правительству в конце 2020 года, и заявила, что не будет прекращать свою деятельность, несмотря на очередной локдаун. К ним даже приезжал лидер партии Girchi Зураб Джапаридзе из Тбилиси потренироваться (тогда в Грузии было вообще все закрыто несколько месяцев), а также приходила полиция, арестовывать гири.



О закрытии дверей для сотрудников полиции они заявили 8 декабря 2024 года на фоне страшного насилия по отношению к гражданам, которое творилось на улицах Тбилиси со стороны правоохранительных органов.





