Георгий Григалашвили стал чемпионом сезона Drift Series 2025 года
12.10.2025 21:54
Сезон чемпионата Грузии по дрифту 2025 года завершился 5-м этапом в Рустави, победителем которого стал Георгий Григалашвили.
После победы на 5-м этапе Георгий Григалашвили стал чемпионом сезона Drift Series 2025 года — он выиграл три из 5 этапов и один раз занял второе место.
Единственная женщина-участница — Ева Иванова — заняла второе место, а прошлогодний чемпион Ираклий Шаликашвили — третье. Стоит отметить, что из-за технических проблем он не смог принять участие в сегодняшнем этапе.
Сегодняшний этап завершил сезон Betlive Racing 2025 года, а новый сезон традиционно начнётся в апреле дрифтом на Руставском международном автодроме.
