Мзие Амаглобели вручена международная награда «Форум 2000»

13.10.2025 10:26





Основательнице Batumelebi/Netgazeti Мзие Амаглобели и представителям грузинского движения сопротивления передали международную награду «Форум 2000» — за ответственность и мужество.



От имени Грузии на мероприятии присутствовали юрист «Открытого общества — Грузия» Саба Брачвели и журналист, представитель изданий Амаглобели — Тамар Рухадзе.



Рухадзе заявила, что смелость и ответственность — два слова, характеризующие основательницу «Батумелеби» лучше, чем какие-либо другие.



По словам журналистки, Амаглобели, находящаяся в тюрьме сегодня, удостоилась награды «благодаря своему мужеству перед лицом чудовищной несправедливости, а глубокое чувство ответственности сопровождало ее на протяжении 25 лет профессиональной карьеры».



По словам Рухадзе, источником этого является искренняя любовь Мзии к идеалам свободного, демократического общества.



«Она всем своим существом верит, что защищать свободу прессы — значит голосовать за наиболее незащищенных и, таким образом, отдавать власть тем, у кого, на первый взгляд, меньше всего этих полномочий.



«Именно ее мужество помогло ей вынести арест, бесчеловечное обращение, запугивания и 38-дневную голодовку», — подчеркнула Рухадзе.



На церемонии передачи международной премии за мужество и ответственность «Forum 2000» журналистке Мзии Амаглобели в Праге присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Поздравляем Мзию Амаглобели, обладательницу международной премии «Forum 2000». Она - лицо сопротивления Грузии, борющегося за демократию, достоинство и европейское будущее. Никакая тюрьма или режим не смогут заставить замолчать людей, которые уже выбрали Европу!», - заявила Саломе Зурабишвили.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели к двум годам тюремного заключения. Судья Нино Сахелашвили переквалифицировала прежнее обвинение.



Источник: SOVA

