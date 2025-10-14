Грузинские фигуристы произвели фурор на «Кубке Триалети»

14.10.2025 10:34





Завершился международный турнир серии Challenger «Кубок Триалети», который проходил с 9 по 11 октября в столице Грузии, Тбилиси.



Первый в Грузии столь престижный международный турнир завершился триумфальным результатом для спортсменов сборной Грузии – победами во всех четырёх категориях и завоеванием золотых медалей.



Обладателями «Кубка Триалети 2025» стали Ника Эгадзе, Анастасия Метелкина/Лука Берулава, Анастасия Губанова, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.



В турнире принял участие 101 спортсмен из 27 стран. Из стран, участвовавших в соревнованиях, медали удалось завоевать только представителям шести стран, среди которых больше всего – 4 золотых – досталось спортсменам нашей сборной.



«Турнир получился весьма представительным. Оргкомитет принял 101 спортсмена, 56 тренеров, 10 руководителей команд и других официальных лиц. Спортсмены оценивались по системе, разработанной на основе международных стандартов, которую обслуживали 30 судей международного класса.



В ходе чемпионата были защищены интересы каждого спортсмена и созданы все условия для безопасных и здоровых соревнований.



Для подавляющего большинства спортсменов, участвующих в «Кубке Триалети», турнир, прошедший на Тбилисской ледовой арене, стал лучшей возможностью в очередной раз представить свои программы зрителям и судьям перед зимними Олимпийскими играми 2026 года.



Это прекрасное зрелище, устроенное на ледовой арене, стало настоящим праздником для поклонников фигурного катания.



Турнир был организован Национальной федерацией фигурного катания Грузии при поддержке Министерства спорта Грузии.



Помимо гостей, за ходом соревнований постоянно следили представители Министерства спорта и Национального олимпийского комитета, которые выразили свою поддержку грузинским фигуристам.



Федерация фигурного катания Грузии и ее президент Мариам Гиоргобиани искренне благодарят всех тех людей и службы, которые во время турнира выразили готовность организовать турнир на высоком уровне, а также оказать поддержку членам нашей команды», - говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии.





