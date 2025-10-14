Сегодня в Грузии отмечают Светицховлоба

14.10.2025 10:45





Сегодня в Грузии отмечается Мцхетоба-Светицховлоба. В связи с этим в храмах проходят торжественные литургии.



Согласно преданию, в I веке в Мцхета существовала еврейская община, и ее раввин Элиоз, будучи в Иерусалиме, выкупил у распявших Иисуса Христа воинов хитон Спасителя. Вернувшись в Мцхета, Элиоз вручил его своей сестре Сидонии, которая, взяв хитон в руки, зарыдала и скончалась на месте. Поскольку хитон не могли высвободить из рук усопшей, он был похоронен вместе с Сидонией, а на могиле затем вырос большой кедр, ставший для жителей Мцхета священным деревом. Когда в Грузии в IV веке начала свою проповедь Равноапостольная Нино, священный кедр срубили, чтобы построить на этом месте, по ее совету, деревянную церковь. Однако ствол дерева так и не смогли сдвинуть с места. Спустя некоторое время жители Мцхета увидели, как этот столп, блистающий светом, стал подниматься вверх, в то время как из пня истекало благовонное миро, и живущим в Мцхета было явлено множество чудесных исцелений. Отсюда и название возведенного на этом месте храма - Светицховели. Во второй половине V века Святой царь Вахтанг Горгасали возвел на месте разрушившейся деревянной церкви базилику. В XI веке на месте поврежденной базилики Католикос Картли Мельхиседек I воздвиг храм, зодчим которого был Арсакидзе (упомянут в надписи на фасаде).



Сегодня Грузинская православная церковь также отмечает день поминовения равноапостольного царя Мириана и царицы Наны (IV); Святой Сидонии и Эвьятара (+IV).





