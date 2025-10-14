НПО: Власти пытаются запретить любую форму протеста

По заявлению представителей части грузинских НПО, инициирование поправок в Административный и Уголовный кодексы являются прямым нарушением права на мирные собрания и выражение.



По мнению НПО, внесением новых поправок власти пытаются запретить любую форму протеста.



«Инициирование новых поправок парламентом Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») в Административный и Уголовный кодексы Грузии являются прямым подрывом существенной основы демократического порядка – права на мирные собрания и выражение. Внесением новых поправок власти пытаются запретить любую форму протеста. Инициируемые регуляции создают такую правовую реальность, где гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только за то, что возвысил голос. Подобное законодательство – чуждо демократическому сообществу и прямо противоречит Конституции Грузии и Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека.



Указанная инициатива касается не только политически активных групп – она касается каждого гражданина Грузии, который публично потребует справедливости, выразит возмущение в связи с коррупцией, опротестует незаконное задержание или несправедливый приговор, неупорядоченную инфраструктуру или недостаточность пособия, попытается защитить женщину или ребенка от насилия, или поднять голос для защиты окружающей среды и т. д.



Указанными поправками власти посылают всем одну и ту же угрозу: поднимешь голос - арестую. Мы, организации-подписанты, расцениваем указанные поправки как попытку запрета мирного протеста и очередную ступень в процессе демонтажа демократических институтов в стране», - говорится в совместном заявлении НПО.





