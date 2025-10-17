Планируется большое сокращение и чистка университетского персонала - Саба Брачвели

17.10.2025 09:58





Лектор и юрист Open Society Georgia Foundation Саба Брачвели о запланированных правительством изменениях в сфере образования:



"Презентацию реформы университетского образования, в соответствии с правилами пропаганды, начали с демонстрации самого привлекательного результата - зарплата профессора станет 10 тысяч лари.



Некоторые хорошие СМИ тоже в большей степени подхватили и осветили это.



Если мы проследим причины этого результата, то увидим, что планируется большое сокращение и чистка университетского персонала.



Ничто не растет из воздуха - зарплата оставшихся увеличится за счет освобождения мест профессоров.

В лучшем случае, взамен сохранения места им придется хранить пассивное молчание, а скорее всего - активное послушание.



Это также хорошая возможность для трудоустройства своих пропагандистов. Тем более, что государственным университетам будет запрещено приглашать иностранных профессоров.



Сокращение факультетов и профессуры также означает сокращение количества студентов. Уровень высшего образования в нашей стране сейчас нуждается в помощи, а скоро и спасать будет нечего, потому что само получение высшего образования станет редкостью. Без получения образования снизится и без того плачевный показатель критического мышления, что создаст еще более плодородную почву для промывки мозгов и пропаганды.



И если чей-то ребенок закончит здесь школу в надежде, что сразу продолжит учебу за границей, то и здесь плохие новости - из-за сокращения 12-летнего школьного цикла будет сложно добиться международного признания среднего образования. Прежде чем получить должное образование, придется выслушать промывку мозгов пропагандистов.



О школьном образовании: признание квалификаций, необходимых для поступления в европейское высшее образование, регулируется Конвенцией о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 1997 г., ратифицирована Грузией в 1999 г.). Согласно Конвенции, каждая сторона признает соответствующую квалификацию другой стороны, если не подтверждается существенное различие между правилами приема страны, выдавшей квалификацию, и правилами той страны, где происходит поиск признания. Одним из условий поступления в университет в Европе является документ об окончании 12-летней средней школы. Таким образом, как правило, аттестат 10-11-летней школы не принимается ни одной страной Европы.



Это главное содержание сегодняшней презентации, а не зарплата, которую увеличат 1-2 избранным профессорам. Это путь к уничтожению образования будущих поколений".





