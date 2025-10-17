В связи с событиями 4 октября задержаны еще несколько активистов

17.10.2025 10:54





Правоохранители задержали в связи с событиями 4 октября еще нескольких активистов. По существующей информации, среди задержанных - Мариам Меканцишвили, Симон Махарадзе, Давид Гурцкая и Георгий Талахадзе.



В МВД на данный момент не подтверждают задержание активистов, однако, по информации «Интерпрессньюс», все они были задержаны на рассвете. Также распространяется информация, что Мариам Меканцишвили переведена в изолятор временного содержания в изоляторе района ЗаГЭС.



Пока неизвестно, в чём конкретно обвиняются задержанные.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





