В связи с событиями 4 октября задержаны еще несколько активистов


17.10.2025   10:54


Правоохранители задержали в связи с событиями 4 октября еще нескольких активистов. По существующей информации, среди задержанных - Мариам Меканцишвили, Симон Махарадзе, Давид Гурцкая и Георгий Талахадзе.

В МВД на данный момент не подтверждают задержание активистов, однако, по информации «Интерпрессньюс», все они были задержаны на рассвете. Также распространяется информация, что Мариам Меканцишвили переведена в изолятор временного содержания в изоляторе района ЗаГЭС.

Пока неизвестно, в чём конкретно обвиняются задержанные.


