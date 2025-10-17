Ректор ГТУ: требуем возврата имущества конфискованного семьёй бывшего президента

Ректор Технического университета Грузии, академик Давид Гургенидзе, подал жалобу в Прокуратуру Грузии и требует вернуть вузу имущество, которое, по его словам, было конфисковано семьёй третьего президента Грузии.



«Во времена предыдущего правительства большая часть имущества Грузинского технического университета была фактически конфискована семьёй бывшего президента [Михаила Саакашвили]. Наши специалисты и преподаватели, юридические и аудиторские службы проделали большую работу, и есть подозрение, что там есть состав уголовного преступления.



Поэтому наш университет обсудил это и решил обратиться в Генеральную прокуратуру Грузии. Этот вопрос уже много лет является предметом изучения университета – найти эти документы было сложно, но сотрудники университета усердно работали, было получено множество материалов – как электронных, так и физических на 108 листах, где много документов.



Это уже становится предметом расследования Генеральной прокуратуры – им будет легче расследовать эти документы. Мы считаем, что Генеральная прокуратура должна найти эти материалы и принять решение…



Мы требуем ареста этого имущества и его возвращения Техническому университету. Мы также требуем расследования и возврата университету, молодёжи и профессорско-преподавательскому составу прибыли, которую университет не получал на протяжении многих лет. Необходимо определить размер ущерба, прокуратура должна провести по нему экспертизу, которая должна установить, какой именно ущерб наносится. Чтобы это имущество не было отчуждено и передано третьим лицам, мы требуем его немедленного ареста», — заявил Давид Гургенидзе.





