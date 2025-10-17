Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бывший полицейский Георгий Талахадзе задержан в Ахалцихе - адвокат


17.10.2025   15:28


Георгий Талахадзе - бывший полицейский – у меня нет информации, в связи с чем его задержали, однако по информации членов семьи, он задержан в связи с делом 4 октября, - заявила адвокат задержанного сегодня активиста Георгия Талахадзе - Натия Чачанидзе.

По ее словам, Георгий Талахадзе был задержан в Ахалцихе сегодня рано утром.

«Георгия Талахадзе перевели из Ахалцихе сначала в ЗаГЭС, а теперь в Дигомский изолятор временного содержания, исходя из того, что он бывший полицейский. У меня нет информации , в связи с чем его задержали, я не знакома с материалами дела, однако, по информации членов семьи, он задержан в связи с делом 4 октября. Его задержали в Ахалцихе, в его квартире, на рассвете, в 6 утра. Пришли 30 полицейских и увезли в Тбилиси. Георгий предоставит мне детальную информацию при встрече», - сказала Натия Чачанидзе.


